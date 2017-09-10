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Пожарные потушили все  очаги возгорания  на травяных участках  


9-10 сентября в ЦКУ  МЧС РА  поступали сигналы о возгораниях  на травяных участках по всей  территории республики.

В  частности, в Ереване во дворе дома  в Нор Ареше сгорело 400 га, на ул. Кургиняна – около 20 кв/м, в районе  Ахтанак – около 1000 кв/м, на 9-й ул. Вардашена – около 5000 кв/м,  в селе Гегадзор (Арагацотнская область) – около 8 га, в Степанаване (Лорийская область), в 3 мк/районе – около 300 кв/м,     в Спитаке на Эстонской ул.  – около 2000 кв/м, в Узбекском районе – около 4000 кв/м, у кладбища – около 1500 кв/м, у церкви Св.Камакатар в Ванадзоре – около 1 га, на ул.Амбарцумян – около 1000 кв/м, в селе Лернапат– около 1000 кв/м, в селе Цахкашен (Гегаркуникская область), в  селе Сотк – около 30 га, на 32-м км трассы Ереван-Севан – около 1 га, на 10 км дороги Ташир-Мецаван – около 5000 кв/м,  на 143 км трассы  Ереван-Мегри – около 800 кв/м,   на 141 км – около 1 га, на АЗС по дороге Зовуни-Канакераван – около 200 кв/м,  на 2 км дороги Егвард-Ереван – около 1500 кв/м, на 143 км Ереван-Мегри – около 7,5 га, на 2 км дороги Дилижан-Иджеван – около 20 кв/м, на дороге Апаран-Лусагюх – около 500 кв/м и 50 елей, в селе Меградзор (Котайкская область) – около 80 кв/м, в селе Птгни – около 5 га, в селе Кахси – около 3000 кв/м, в  селе Фонтан – около 100 кв/м, в селе Ашотаван (Сюникская область) – около 15 га, в селе Джаджур (Ширакская область) – около 800 кв/м, в селе Туфашен – около 20 га, в Артике – около 900 кв/м, в селе Наапетакан – около 4 га,                  в селе Караглух (Вайоцдзорская область) – около 200 кв/м.       

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, все очаги были локализованы  и потушены.   



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