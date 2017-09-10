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В Раздане во дворе дома на ул. Атарбекяна сгорело 160 тюков кормов


10 сентября в 01:24 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что в Раздане, во дворе  дома на   ул. Атарбекяна горят корма.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что  сгорело около 160 тюков  кормов и  около 15 кб/м навоза.

Огонь был купирован в 02:54 часов, потушен – в 04:36.



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