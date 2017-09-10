В Раздане во дворе дома на ул. Атарбекяна сгорело 160 тюков кормов

10 сентября в 01:24 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в Раздане, во дворе дома на ул. Атарбекяна горят корма.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что сгорело около 160 тюков кормов и около 15 кб/м навоза.

Огонь был купирован в 02:54 часов, потушен – в 04:36.