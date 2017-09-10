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Колумнист турецкой  Hurriyet оценил армянскую репатриантскую песню в 5 звезд


Колумнист  Hurriyet – одной из влиятельнейших турецких газет, музыкальный критик Наим Дилменер оценил в 5 звезд армянскую репатриантскую песню «Тебя  воспою…» (автор – Асмик Ахвердян) в исполнении стамбульской певицы армянского происхождения Сибил и солиста группы The beautified project Андре  Симоняна. В этой  связи он поделился восхищением любимой  певицей:

«Чистейший, хрустальный, уникальный  голос, который словно поднимает слушателя вверх,  до облаков…»

Об этом Арменпресс сообщили в проекте «Ответ – спустя 100 лет», добавив: «Напоминаем: песня «Тебя  воспою…» - это зов родины, призыв к возвращению, обращение  ко всему  армянству. В  песне  спрессованы  все  те  чувства, которые охватывают армянина с чужбины, впервые ступившего на родную землю».

 



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