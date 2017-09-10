Колумнист турецкой  Hurriyet оценил армянскую репатриантскую песню в 5 звезд

Колумнист Hurriyet – одной из влиятельнейших турецких газет, музыкальный критик Наим Дилменер оценил в 5 звезд армянскую репатриантскую песню «Тебя воспою…» (автор – Асмик Ахвердян) в исполнении стамбульской певицы армянского происхождения Сибил и солиста группы The beautified project Андре Симоняна. В этой связи он поделился восхищением любимой певицей:

«Чистейший, хрустальный, уникальный голос, который словно поднимает слушателя вверх, до облаков…»

Об этом Арменпресс сообщили в проекте «Ответ – спустя 100 лет», добавив: «Напоминаем: песня «Тебя воспою…» - это зов родины, призыв к возвращению, обращение ко всему армянству. В песне спрессованы все те чувства, которые охватывают армянина с чужбины, впервые ступившего на родную землю».