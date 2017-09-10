В доме на ул.Ерванда Кочара сгорел балкон

9 сентября в 19:14 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в доме 17 на ул.Ерванда Кочара из одной из квартир валит дым.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на балконе квартиры горит домашняя утварь (около 6 кв/м).

Огонь был купирован в 19:33 часов, потушен – в 19:44.