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В доме на ул.Ерванда Кочара сгорел балкон


9 сентября в 19:14 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что в доме 17  на ул.Ерванда Кочара из одной  из квартир валит дым.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на балконе квартиры  горит домашняя утварь (около 6 кв/м).

Огонь был купирован в 19:33 часов, потушен – в 19:44.



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