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В ДТП на дороге  Дилижан-Иджеван пострадал водитель машины  


10 сентября в 04:25 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что  близ села Тегут Тавушской  области произошло ДТП, машина перевернулась в  овраг, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 12 км отрезка Дилижан-Иджеван  магистрали М-4 автомобиль Ford Transit  с г/н 34 LA 684 (водитель Ж.Х., 1975 г/р) съехал с проезжей  части и перевернулся.

До приезда  спасателей Ж.Х.  был доставлен в Тавушский  МЦ, где  его состояние  было оценено как  удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину.

 



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