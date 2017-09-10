В ДТП на дороге  Дилижан-Иджеван пострадал водитель машины  

10 сентября в 04:25 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что близ села Тегут Тавушской области произошло ДТП, машина перевернулась в овраг, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 12 км отрезка Дилижан-Иджеван магистрали М-4 автомобиль Ford Transit с г/н 34 LA 684 (водитель Ж.Х., 1975 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся.

До приезда спасателей Ж.Х. был доставлен в Тавушский МЦ, где его состояние было оценено как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину.