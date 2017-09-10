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На трассе  Ташир-Гогаван перевернулся автомобиль: пассажир госпитализирован


10 сентября в 00:29 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что на трассе  Ташир-Гогаван произошло ДТП, есть пострадавший  и жертва, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 1 км отрезка Ташир-Гогаван магистрали М-3 автомобиль Mercedes-Benz с г/н 34 LZ 685 (водитель А.Ф., 1981 г/р) съехал с проезжей  части и перевернулся.

До приезда  спасателей пассажир  (Н.А., 1996 г/р) был доставлен в Таширский  МЦ, где  его состояние  было оценено как  средней  тяжести.

Спасатели обесточили машину, перекрыли вентиль и подвезли тело А.Ф. к  машине скорой  помощи.



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