На трассе  Ташир-Гогаван перевернулся автомобиль: пассажир госпитализирован

10 сентября в 00:29 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Ташир-Гогаван произошло ДТП, есть пострадавший и жертва, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 1 км отрезка Ташир-Гогаван магистрали М-3 автомобиль Mercedes-Benz с г/н 34 LZ 685 (водитель А.Ф., 1981 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся.

До приезда спасателей пассажир (Н.А., 1996 г/р) был доставлен в Таширский МЦ, где его состояние было оценено как средней тяжести.

Спасатели обесточили машину, перекрыли вентиль и подвезли тело А.Ф. к машине скорой помощи.