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На деревообрабатывающем производстве  на ул. Ачаряна сгорело 8 кб/м древесины


9 сентября в 21:29 часов в МЧС РА  поступил сигнал о том, что в Ереване, на деревообрабатывающем производстве на ул. Ачаряна, 25а вспыхнул огонь.

На место выехал боевой  расчет.

Уровень пожара был оценен БИС-1. Из-за  отсутствия  необходимости три машины  вернулись обратно.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на деревообрабатывающем производстве  на ул. Ачаряна сгорело 8 кб/м древесины.

Огонь был купирован в 22:08 часов, потушен – в 22:22.



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