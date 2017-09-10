9 сентября в 21:29 часов в МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване, на деревообрабатывающем производстве на ул. Ачаряна, 25а вспыхнул огонь.

На место выехал боевой расчет.

Уровень пожара был оценен БИС-1. Из-за отсутствия необходимости три машины вернулись обратно.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на деревообрабатывающем производстве на ул. Ачаряна сгорело 8 кб/м древесины.

Огонь был купирован в 22:08 часов, потушен – в 22:22.