Пожар близ Бюракана потушен

9 сентября к 20.00 были завершены работы по тушению дымящихся очагов близ Бюракана. Пожар в Бюракане потушен полностью.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.

Пожар начался 3 сентября. Сгорело около 100 га лугов. Работы по пожаротушению проходили в круглосуточном режиме.

Были предприняты все необходимые меры: стянута техника, в том числе и воздушная – вертолеты, машины и т.д. сотрудники МО РА проводили разведку очагов с воздуха, благодаря чему оперативно был определен участок работы, и действия пожарных были максимально эффективными.

Вечером в Арагацотнском штабе подвели итоги проведенной работы с участием руководителей спасательной службы МЧС, НКГО «Айантар» и соседних общин.

Директор Спасательной службы МЧС полковник М.Казарян от имени министерства поблагодарил все участников пожаротушения.

Поскольку Гидрометслужба прогнозирует высокую степень пожароопасности на территории республики, Арагацотнское управление спасательной службы установлило на местах дежурство.