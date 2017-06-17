Предстоящие на 10 сентября мероприятия
17:25, Сентябрь 09, 2017
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- 17:25 Предстоящие на 10 сентября мероприятия
- 17:19 Россия доставила продукты и медикаменты в Дейр-эз-Зор
- 16:23 В Египте одиннадцать террористов приговорят к смерти, сообщили СМИ
- 16:11 Ущерб от урагана "Ирма" на территориях Франции составит 1,2 миллиарда евро
- 15:55 Полиция поймала гражданина, уклонявшегося от несения ответственности
- 15:32 Обнаружен жесткий диск взломанного банкомата
- 15:10 Бако Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия новой школыв селе Сос
- 15:00 В детсаду Чамбарака налажена система отопления
- 14:31 В Армении сохранится высокая степень пожароопасности
- 14:30 Президент поздравил народного артиста РА Рафаэла Котанджяна с 75-летним юбилеем
- 13:40 На линии соприкосновения сохранялась относительно спокойная обстановка, установившаяся в прошлые недели
- 13:35 Меркель закидали помидорами второй раз за неделю, сообщили СМИ
- 13:29 До конца года Cadilac представит новый седан с автоматическим управлением
- 13:13 Объявившие забастовку адвокаты не бойкотировали выборы председателя ПА – Ара Зограбян
- 13:05 Из банкомата в центре Еревана украдено 2 млндрамов – Следственный комитет
- 12:50 В быстрых шахматах мне удалось сбить с толку ХоуИфань – Левон Аронян
- 12:47 Команда лесной службы из США приехала в Армению – помочь в восстановлении после пожара
- 12:23 В штате Алабама ввели режим ЧС из-за урагана "Ирма"
- 12:10 В центре Еревана разграблен банкомат – украдена крупная сумма
- 12:01 Неудачный старт армянских борцов вольного стиля на первенстве мира
- 11:56 В финале открытого первенства США выступит пара Надаль-Андерсон
- 11:48 Карен Карапетян участвовал в рабочей конференции «Повестка дигитализации Армении»
- 11:44 В Мексике объявили трехдневный траур после землетрясения
- 11:27 В результате столкновения с курдскими боевиками в Турции погиб турецкий солдат
- 11:21 Следующий соперник Ароняна – Матлаков
- 10:40 Европейские индексы - 08-09-17
- 10:39 Американские индексы - 08-09-17
- 10:38 Цены на цветные металлы - 08-09-17
- 10:36 Цены на драгоценные металлы снизились - 08-09-17
- 10:34 Цены на нефть снизились - 08-09-17
- 08.09-21:37 Все 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 7 и 8 сентября, раскрыты
- 08.09-21:35 Число жертв землетрясения в Мексике превысило 30 человек
- 08.09-21:33 Ураган "Хосе" в Атлантике направляется к Карибскому бассейну
- 08.09-21:29 Молодежь Армении и Азербайджана нужно воспитывать как соседей: Пашазаде
- 08.09-21:23 Религиозные лидеры должны призвать стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить кровопролитие: патриарх Кирилл
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