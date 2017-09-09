Россия доставила продукты и медикаменты в Дейр-эз-Зор

Российский Центр примирения враждующих сторон провел гуманитарную акцию в освобожденных районах сирийского города Дейр-эз-Зор, доставив туда продукты, воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.



Отмечается, что продолжается работа российского Центра по примирению и сирийских комитетов нацпримирения зон деэскалации по возвращению беженцев домой, восстановлению разрушенной во время боевых действий инфраструктуры и оказанию гуманитарной помощи.

"Проведена гуманитарная акция в освобожденных районах города Дейр-эз-Зор. Российская сторона доставила продовольствие, бутилированную питьевую воду, медикаменты, мобильные генераторы и предметы первой необходимости", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, российская сторона совместно с администрацией города Алеппо открыла школу в районе Аль-Фуркан. В школе планируется обучать около 500 детей.

Как добавили в Минобороны, при содействии российского Центра примирения из зоны деэскалации № 3 в Восточной Гуте эвакуирована больная женщина и пятеро ее детей, их госпитализировали в центральный госпиталь Дамаска Альмуштахед.