В Следственном комитете ереванских административных округов Кентрон и Норк-Мараш возбуждено уголовное дело - по делу взлома банкомата и кражи в особо крупных размерах.

По предварительным данным, в Ереване неизвестные лица взорвали банкомат по адресу ул. Республики, 71, совершив кражу в особо крупных размерах.

По факту в Следственном комитете ереванских административных округов Кентрон и Норк-Мараш возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 ст. 177 и п.1 ч.2 ст.185.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИСледственного комитета, в ходе следственных мероприятий обнаружен жесткий диск взломанного банкомата. Назначены соответствующие экспертизы. Проводятся активные оперативно-разведывательные и следственные мероприятия по раскрытию преступления и выявлению преступников.