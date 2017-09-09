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Обнаружен жесткий диск взломанного банкомата


В Следственном комитете ереванских административных округов  Кентрон  и Норк-Мараш возбуждено уголовное  дело  - по делу  взлома  банкомата и кражи в особо крупных размерах.

По предварительным данным,  в Ереване неизвестные лица взорвали банкомат по адресу ул. Республики, 71, совершив  кражу в особо крупных размерах.

По факту в Следственном комитете ереванских административных округов  Кентрон  и Норк-Мараш возбуждено уголовное  дело по п.1 ч.3 ст. 177 и п.1 ч.2 ст.185.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИСледственного комитета, в ходе  следственных мероприятий обнаружен жесткий  диск взломанного банкомата. Назначены  соответствующие  экспертизы. Проводятся  активные оперативно-разведывательные и следственные мероприятия по раскрытию преступления и выявлению преступников.



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