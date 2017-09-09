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В детсаду Чамбарака налажена система отопления


В Чамбараке (Гегаркуникская область) за счет бюджетных средств проведены  дорожно-строительные работы на двух улицах, в детсаду №5 и др.

Как  сообщил Арменпресс мэр Чамбарака Юра Авалян, 6 млн 600 тыс. драмов  было затрачено на 850 кв/м асфальтового  покрытия улицы Нжде.

2млн190 тыс. драмов затрачено на  благоустройство ул.Маштоца, 1млн440 тыс. драмов – на систему  отопления в д/с №5 и др.

«В трех группах отопление  уже налажено. Зимой  уже будут отапливаться и 2  другие  группы, так что зимой  детсад будет действовать в полноценном режиме», - сказал мэр.  

 

Хосров Хлгатян



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