В детсаду Чамбарака налажена система отопления

В Чамбараке (Гегаркуникская область) за счет бюджетных средств проведены дорожно-строительные работы на двух улицах, в детсаду №5 и др.

Как сообщил Арменпресс мэр Чамбарака Юра Авалян, 6 млн 600 тыс. драмов было затрачено на 850 кв/м асфальтового покрытия улицы Нжде.

2млн190 тыс. драмов затрачено на благоустройство ул.Маштоца, 1млн440 тыс. драмов – на систему отопления в д/с №5 и др.

«В трех группах отопление уже налажено. Зимой уже будут отапливаться и 2 другие группы, так что зимой детсад будет действовать в полноценном режиме», - сказал мэр.

Хосров Хлгатян