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В Армении сохранится высокая степень пожароопасности


10-14 сентября в  Армении ожидается высокая степень пожароопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Гидрометцентре  МЧС РА.

Погода в эти дниожидаетсябезосадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура  воздуха существенно не  изменится.

В  Ереване 10-14 сентября погодаожидаетсябезосадков.



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