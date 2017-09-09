В Армении сохранится высокая степень пожароопасности

10-14 сентября в Армении ожидается высокая степень пожароопасности.

Об этом Арменпресс сообщили в Гидрометцентре МЧС РА.

Погода в эти дниожидаетсябезосадков.

Ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 10-14 сентября погодаожидаетсябезосадков.