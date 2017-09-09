Время в Ереване: 11:07:36,   9 Сентябрь

На линии соприкосновения сохранялась относительно спокойная обстановка, установившаяся в прошлые недели


За промежуток времени 3–9 сентября на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сохранялась относительно  спокойнаяситуация. Об  этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

За указанный период противник  нарушал режим прекращения огня  в основном стрельбой из стрелковых орудий  разных калибров. В сторону армянских позиций произведено около2500 выстрелов.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха не теряют бдительности и продолжают уверенно нести боевую вахту.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации