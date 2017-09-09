На линии соприкосновения сохранялась относительно спокойная обстановка, установившаяся в прошлые недели

За промежуток времени 3–9 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сохранялась относительно спокойнаяситуация. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

За указанный период противник нарушал режим прекращения огня в основном стрельбой из стрелковых орудий разных калибров. В сторону армянских позиций произведено около2500 выстрелов.

Передовые части Армии обороны Арцаха не теряют бдительности и продолжают уверенно нести боевую вахту.