На линии соприкосновения сохранялась относительно спокойная обстановка, установившаяся в прошлые недели
13:40, 9 Сентябрь, 2017
За промежуток времени 3–9 сентября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сохранялась относительно спокойнаяситуация. Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.
За указанный период противник нарушал режим прекращения огня в основном стрельбой из стрелковых орудий разных калибров. В сторону армянских позиций произведено около2500 выстрелов.
Передовые части Армии обороны Арцаха не теряют бдительности и продолжают уверенно нести боевую вахту.