Меркель закидали помидорами второй раз за неделю, сообщили СМИ

Канцлера Германии, главу партийного альянса ХДС/ХСС Ангелу Меркель закидали помидорами на предвыборных мероприятиях в разных городах страны дважды за неделю, сообщают немецкие СМИ. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



Как сообщает в пятницу агентство DPA, в ходе визита в Мекленбург-Переднюю Померанию на встречу с избирательным лагерем автомобиль канцлера закидали помидорами. "Уходи, уходи", — кричали демонстранты-сторонники "правых "партий, в частности "Альтернативы для Германии". На встрече с канцлером присутствовали порядка 150 сторонников "правых", которые встретили Меркель свистом.

Как пишет таблоид Bild, аналогичный случай произошел в городе Гейдельберг 5 сентября. Неизвестные кинули в Меркель, одетую в красный жакет, два помидора.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.