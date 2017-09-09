Объявившие забастовку адвокаты не бойкотировали выборы председателя ПА – Ара Зограбян

Объявившие забастовку адвокаты не бойкотировали выборы председателя Палаты адвокатов РА. Как передает Арменпресс, в ходе встречи с журналистами 9 сентября кандидат в председатели ПА РА Ара Зограбянсказал, что очень скоро выступит с призывом к согласию.

«У каждого из 1852 адвокатов есть свои амбиции – здоровые и нездоровые, но мой статус заставляет меня быть терпимым и не ставить личные интересы выше общих. Я очень скоро выступлю с призывом к согласию, чтобы все, у кого обида на ПА или на меня, действовали в общих интересах», - сказал Зограбян.

По его словам, против общих интересов направлено требование его коллеги Тиграна Атанесяна и его друга Артура Григоряна считать регистрацию Палаты адвокатов недействительной.

«Обвинять легче всего, когда ПА не защищает интересы адвокатов. Уверен, что такие слова должны быть подкреплены фактами», - сказал он.

Зограбян с предубеждением относится к решению бороться методом забастовки. «Структура, в которой объединены1852 адвоката, должна действовать взвешенно. Мы открыты для любого вида сотрудничества», - сказал Зограбян.