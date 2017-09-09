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Объявившие забастовку адвокаты не бойкотировали выборы председателя ПА – Ара Зограбян


Объявившие  забастовку адвокаты  не  бойкотировали выборы  председателя Палаты  адвокатов РА. Как  передает Арменпресс, в ходе  встречи с журналистами 9 сентября кандидат в председатели ПА РА  Ара Зограбянсказал, что очень скоро выступит с призывом к  согласию.

«У каждого из 1852 адвокатов есть свои амбиции – здоровые  и нездоровые, но мой статус заставляет меня быть терпимым и не ставить личные интересы  выше общих. Я очень скоро выступлю с призывом к  согласию, чтобы все, у кого обида на ПА или на меня, действовали в общих интересах», - сказал Зограбян.

По его словам, против  общих интересов направлено требование  его коллеги Тиграна Атанесяна и его друга Артура Григоряна считать регистрацию Палаты  адвокатов  недействительной. 

«Обвинять легче  всего, когда ПА  не  защищает интересы адвокатов. Уверен, что такие  слова должны быть подкреплены  фактами», - сказал он.

Зограбян с предубеждением относится к решению бороться методом забастовки. «Структура, в которой  объединены1852 адвоката, должна действовать взвешенно. Мы  открыты для  любого вида сотрудничества», - сказал Зограбян.



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