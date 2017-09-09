В быстрых шахматах мне удалось сбить с толку ХоуИфань – Левон Аронян

Лидер армянских шахмат Левон Аронян прокомментировал победу над чемпионкой мира ХоуИфань.

«Второй тур Кубка мира всегда проходит трудно. ХоуИфань была хорошо подготовлена – она была на подъеме. Но в быстрых шахматах мне удалось сбить ее с толку. Но она сыграла блестяще», - как передает Арменпресс, сказал Левон Аронян.

На розыгрыше Кубка мира в Тбилиси Левон Аронян во 2-м тай-бреке со счетом 3-1 добился преимущества в игре с китаянкой ХоуИфань.

В третьем туре соперником Ароняна будет россиянин Максим Матлаков.