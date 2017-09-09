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В быстрых шахматах мне удалось сбить с толку ХоуИфань – Левон Аронян


Лидер армянских шахмат Левон Аронян прокомментировал победу над чемпионкой мира   ХоуИфань.

«Второй  тур Кубка мира  всегда проходит трудно. ХоуИфань была хорошо подготовлена – она была  на подъеме. Но в быстрых шахматах мне  удалось сбить ее с толку. Но она  сыграла блестяще», - как  передает Арменпресс, сказал Левон Аронян.

На розыгрыше Кубка мира в  Тбилиси Левон Аронян во 2-м тай-бреке со счетом 3-1 добился преимущества в игре  с китаянкой ХоуИфань.

В  третьем туре   соперником Ароняна будет россиянин Максим Матлаков.

 



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