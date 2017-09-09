Команда лесной службы из США приехала в Армению – помочь в восстановлении после пожара

Команда лесной службы из США приехала в Армению – в сотрудничестве с Минэкологии РА помочь в восстановлении после пожара. Американские специалисты помогут принять эффективные решения по спасению почву от эрозии, угрозы потопления и в перспективе – восстановлению зеленого покрова.

Об этом Арменпресс сообщили в посольстве США.

В команде специалист по лесной генетике Эндрю Бауэр и гидролог Дана Баттлер. Они проконсультируют относительно действий, необходимых после катастроф такого масштаба. Они предложат также меры для недопущения распространения пожаров.

«Мы рады, что эта команда смогла в столь короткий срок после пожаров прийти на помощь нашим армянским коллегам и предложить свой богатый опыт. Это поможет в будущем избежать большого ущерба в результате стихий», - сказал посол США в РА Ричард Миллз.

Американские эксперты встретятся с работниками Хосровского заповедника, общественными организациями и др., на месте ознакомятся с ситуацией и определятся с необходимыми действиями.

Специалисты поделятся с предложениями, необходимыми в чрезвычайных ситуациях, которые минимизируют риски для жизни граждан и материальныйущербв случае наводнений и оползней.