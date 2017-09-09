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Команда лесной службы из США приехала в Армению – помочь в восстановлении после пожара


Команда лесной  службы  из США приехала в  Армению – в сотрудничестве с Минэкологии РА помочь в восстановлении после  пожара. Американские  специалисты помогут принять эффективные решения по спасению почву от эрозии, угрозы потопления и в перспективе – восстановлению зеленого покрова.

Об этом Арменпресс сообщили в  посольстве США.  

В команде специалист по лесной  генетике Эндрю Бауэр и гидролог Дана Баттлер. Они проконсультируют относительно действий, необходимых после  катастроф  такого масштаба. Они предложат также меры для  недопущения  распространения пожаров.

«Мы  рады, что эта  команда смогла  в столь короткий  срок  после  пожаров  прийти на помощь нашим армянским коллегам и предложить свой богатый опыт. Это поможет в будущем избежать большого ущерба в результате  стихий», - сказал посол США в  РА  Ричард Миллз. 

Американские  эксперты встретятся с работниками Хосровского заповедника, общественными организациями и др., на месте  ознакомятся с ситуацией и определятся с необходимыми действиями.

Специалисты поделятся с предложениями, необходимыми в чрезвычайных ситуациях, которые минимизируют риски для  жизни  граждан и материальныйущербв  случае наводнений и оползней.

 

 



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