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В центре Еревана разграблен банкомат – украдена крупная сумма


В Ереване неизвестные лица взорвали банкомат по адресу ул. Республики, 71. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.  Из банкомата украдена крупная сумма.

Следственное  управление  полиции проводит необходимые оперативно-разведывательные и следственные мероприятия по раскрытию преступления.

В СК РА  обещали позже предоставить дополнительную информацию.



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