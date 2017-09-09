В центре Еревана разграблен банкомат – украдена крупная сумма

В Ереване неизвестные лица взорвали банкомат по адресу ул. Республики, 71. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА. Из банкомата украдена крупная сумма.

Следственное управление полиции проводит необходимые оперативно-разведывательные и следственные мероприятия по раскрытию преступления.

В СК РА обещали позже предоставить дополнительную информацию.