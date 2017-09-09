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Неудачный старт армянских борцов вольного стиля на первенстве мира


В проходящем в  Афинах юношеском первенстве  мира наши борцы вольного стиля в весовых категориях 50-58-69-85 выступили неудачно.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает НОКА. Генрих Асатрян (50 кг) проиграл в квалификационном туре Акбару  Курбатову из Казахстана. СеробСеробян  (58 кг) уступил в  первой же  встрече киргизы ТалгатуТинчтинбекову.

Давид Геворкян (58 кг) в 1/8 финала одержал блестящую победу над грузином БагратомГагнидзе, но в  четвертьфинале проиграл иранцу МохаммадуНоходиларими и выбыл из борьбы. Камо Акопджанян (85 кг) в квалификационном туре обыграл грека СтилианосаСтаматиса, но в  следующей встрече проиграл Сандепу Мани из Индии.

9 сентября на  ковер выйдут еще пять представителей  Армении.



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