В финале открытого первенства США выступит пара Надаль-Андерсон

В финале открытого первенства США –последнего турнира года Большого шлема, выступит пара Надаль-Андерсон.

Как передает Арменпресс, в полуфинале Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Хуана Мартина дельПотро со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

В игре другой пары Кевин Андерсон обыграл Пабло Буста.