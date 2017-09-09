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В финале открытого первенства США выступит пара Надаль-Андерсон


В финале  открытого первенства  США –последнего турнира года Большого шлема, выступит пара Надаль-Андерсон.

Как  передает Арменпресс, в полуфинале Рафаэль Надаль обыграл аргентинца Хуана Мартина дельПотро со счетом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2.

В игре  другой  пары Кевин Андерсон обыграл Пабло Буста.

 



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