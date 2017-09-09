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Карен Карапетян участвовал в рабочей конференции «Повестка дигитализации Армении»


9 сентября премьер-министр РА Карен Карапетян участвовал в  открытии рабочей  конференции «Повестка дигитализации Армении», выслушал доклады и предложения  экспертов. Конференция  организована Центром стратегических инициатив при правительстве  РА – при поддержке программы  «Развитие и стратегические  исследования», финансируемой ЕС. 

Цельконференции – провозгласитьстартразработкиПовесткидигиталицациАрмении и подготовить проект повестки, учитывая ситуацию в  республике, актуальные потребности и международные  тенденции в  сфере оцифривания.

Работа  конференции продлится два  дня. Первый день посвящен международным  тенденциям цифровой  стратегии и возможности их применения  в  Армении: будут представлены стратегии разных стран и в этом контексте – уроки, применимые  для  Армении.

Во второй  день представители правительства и эксперты  будут работать над проектом документа «Повестка дигитализации Армении». Предполагается, что окончательно документ будет готов к концу года.

 

 



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