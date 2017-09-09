Карен Карапетян участвовал в рабочей конференции «Повестка дигитализации Армении»

9 сентября премьер-министр РА Карен Карапетян участвовал в открытии рабочей конференции «Повестка дигитализации Армении», выслушал доклады и предложения экспертов. Конференция организована Центром стратегических инициатив при правительстве РА – при поддержке программы «Развитие и стратегические исследования», финансируемой ЕС.

Цельконференции – провозгласитьстартразработкиПовесткидигиталицациАрмении и подготовить проект повестки, учитывая ситуацию в республике, актуальные потребности и международные тенденции в сфере оцифривания.

Работа конференции продлится два дня. Первый день посвящен международным тенденциям цифровой стратегии и возможности их применения в Армении: будут представлены стратегии разных стран и в этом контексте – уроки, применимые для Армении.

Во второй день представители правительства и эксперты будут работать над проектом документа «Повестка дигитализации Армении». Предполагается, что окончательно документ будет готов к концу года.