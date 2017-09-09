В результате столкновения с курдскими боевиками в Турции погиб турецкий солдат
Под Бигёлом (Турция) произошло столкновение между солдатами Курдской рабочей партии (PKK) и турецкими солдатами.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкаяDiken.
Один турецкий солдат погиб, один ранен.
Продолжаются мероприятия по выявлению курдских боевиков.
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