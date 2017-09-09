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В результате столкновения с курдскими боевиками в Турции погиб турецкий солдат


Под Бигёлом (Турция) произошло столкновение между солдатами Курдской  рабочей партии (PKK) и турецкими солдатами.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает турецкаяDiken.

Один турецкий  солдат погиб, один ранен.

Продолжаются мероприятия по выявлению курдских боевиков.



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