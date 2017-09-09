Европейские индексы - 08-09-17
МОСКВА, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.06% и составил 12303.98 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.02% и составил 5113.49 пункта, британский FTSE снизился на 0.26% и составил 7377.60 пункта, российский MICEX вырос на 1.12% и составил 2032.75 пункта, а RTSI вырос на 0.24% и составил 1117.06 пункта.
- 10:40 Европейские индексы - 08-09-17
- 10:39 Американские индексы - 08-09-17
- 10:38 Цены на цветные металлы - 08-09-17
- 10:36 Цены на драгоценные металлы снизились - 08-09-17
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