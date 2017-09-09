Европейские индексы - 08-09-17

МОСКВА, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.06% и составил 12303.98 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.02% и составил 5113.49 пункта, британский FTSE снизился на 0.26% и составил 7377.60 пункта, российский MICEX вырос на 1.12% и составил 2032.75 пункта, а RTSI вырос на 0.24% и составил 1117.06 пункта.