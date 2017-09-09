Цены на цветные металлы - 08-09-17

ЛОНДОН, 9 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 сентября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.02% и составила 2096.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.95% и составила 6805.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.50% и составила 2300.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.40% и составила 11950.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.05% и составила 20700.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.55% и составила 3081.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 61000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.