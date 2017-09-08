Молодежь Армении и Азербайджана нужно воспитывать как соседей: Пашазаде

Молодежь Армении и Азербайджана должна воспитываться с пониманием, что два народа будут соседями и будут жить рядом, считает лидер мусульман Азербайджана. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

В пятницу в Москве в Даниловской резиденции патриарха Московского и всея Руси проходит трехсторонняя встреча с участием патриарха Кирилла, лидера мусульман Азербайджана и верховного католикоса всех армян Гарегина II.

"Мы не должны встречаться ради встречи. Мы должны встречаться ради того, чтобы мы имели возможность обратиться к руководству наших стран, чтобы они сделали все, чтобы предотвратить конфликт. Чтобы наша молодежь росла в том духе, что они навеки будут соседями. Ни Армения, ни Азербайджан не уйдут с этих территорий, то есть они должны жить бок о бок, и молодежь должна воспитываться в этом духе", — считает Аллахшукюр Пашазаде.