Все 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 7 и 8 сентября, раскрыты

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 7 и 8 сентября, раскрыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно зарегистрировано 6 случаев обнаружения наркотиков, раскрыто 4 случая кражи, 7 случаев мошенничества и 1 случай незаконной вырубки деревьев.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 8 случаев кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 14 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.