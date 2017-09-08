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Все 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 7 и 8 сентября, раскрыты


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, все 9 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 7 и 8 сентября, раскрыты. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно зарегистрировано 6 случаев обнаружения наркотиков, раскрыто 4 случая кражи, 7 случаев мошенничества и 1 случай незаконной вырубки деревьев.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 8 случаев кражи.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 14 человека получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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