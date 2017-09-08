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Мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы: президент ПА ОБСЕ


Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен подчеркнула необходимость продвижения процесса по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи с руководством Азербайджана в Баку она отметила, что в случае неудачи в этом вопросе будут нарушены региональный мир, стабильность и экономическое развития.

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно стать приоритетом для международного сообщества и лидеров конфликтующих сторон. Мирное урегулирование этого конфликта не имеет альтернативы», - сказала Кристина Муттонен.

Президент ПА ОБСЕ также подчеркнула активизацию взаимодействия между армянской и азербайджанской общественностью. По ее оценке, это может уменьшить напряженность и способствовать сотрудничеству.

Кристина Муттонен также выразила поддержку ПА ОБСЕ формату сопредседателей Минской группы.



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