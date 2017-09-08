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Патриарх Кирилл надеется, что встреча духовных лидеров Армении и Азербайджана поспособствует утверждению мира


Трехсторонняя встреча духовных лидеров России, Армении и Азербайджана внесет свой вклад в миротворческий процесс вокруг Нагорного Карабаха. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на переговорах в пятницу с верховным патриархом и католикосом всех армян Гарегином II и главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Паша-заде.

"Мы сегодня продолжим наши совместные размышления, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе и вокруг Нагорного Карабаха. Совершенно очевидно, что существующие проблемы находятся в неудовлетворительном состоянии, и вместе с тем, у народов и Армении, и Азербайджана есть желание идти вперед, чтобы мир стал более прочным и справедливым", — сказал патриарх на встрече, проходившей в его Даниловской резиденции.

Глава РПЦ заявил, что питает "горячую надежду на успех сегодняшней встречи" и верит, что она "внесет свой вклад в миротворческий процесс".

"Религия может и будет играть объединяющую роль для наших народов", — выразил надежду патриарх. По его словам, духовные лидеры, "как люди верующие", говорят "на языке, отличном от языка светских политиков", что помогает им преодолевать разногласия.

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