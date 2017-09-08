Ара Баблоян избран руководителем делегации НС Армении в Парламентской ассамблее ОДКБ

Состоялось заседание Совета Национального Собрания Армении, которое провел спикер НС Ара Баблоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в результате голсования членов Совета Ара Баблоян был избран руководителем делегации НС Армении в Парламентской ассамблее ОДКБ.

На заседании был принят ряд предложений, касающихся составов парламентских групп дружбы и проекта повестки очередного заседания парламента.

Совет также утвердил порядок обсуждения вопросов повестки на заседании 11 сентября, а также длительность обсуждения ряда вопросов.