Президент США Дональд Трамп в пятницу предупредил американцев, что надвигающийся на юго-восток страны ураган "Ирма" может оказаться еще более разрушительным, чем ее предшественник "Харви", обрушившийся на штаты Техас и Луизиана в августе. При этом он вновь заверил, что власти США готовы к приходу "Ирмы". Об этом он написал на своей личной странице в сети Twitter.

"Ирма" - это ураган эпических масштабов, возможно, он самый большой из тех, которые мы когда-либо наблюдали, - заявил Трамп. - Будьте осторожны и, по возможности, старайтесь на попадаться на его пути. Федеральное правительство готово!" - написал он.

"Наши замечательные сотрудники Береговой охраны спасли более 15 тыс. человек на прошлой неделе от "Харви", - продолжил президент США. - "Ирма" может оказаться сильнее. Мы любим нашу Береговую охрану".

Ураган "Ирма" приведет к большим разрушениям в США. С таким предупреждением выступил в пятницу глава Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (ФЕМА) Брок Лонг, сообщает агентство Reuters. По оценке Лонга, после того, как "Ирма" обрушится на Флориду, около 100 тыс. человек будут вынуждены покинуть свои дома и укрыться во временных убежищах. Часть штата окажется без электричества на протяжении нескольких дней, а, может быть, и на более долгий срок, прогнозирует глава ФЕМА.





