Состоялась встреча глав МИД Армении и Эстонии
Находящийся с рабочим визитом в Талине министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 8 сентября встретился с главой МИД Эстонии Свеном Миксером.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече были обсуждены вопросы армяно-эстонской повестки, было затронуто сотрудничество в рамках международных организаций.Собеседники обменялись мнениями вокруг работ по подготовке предстоящего в ноябре саммита Восточного партнерства.
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