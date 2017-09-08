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Состоялась встреча глав МИД Армении и Эстонии


Находящийся с рабочим визитом в Талине министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 8 сентября встретился с главой МИД Эстонии Свеном Миксером.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече были обсуждены вопросы армяно-эстонской повестки, было затронуто сотрудничество в рамках международных организаций.

Собеседники обменялись мнениями вокруг работ по подготовке предстоящего в ноябре саммита Восточного партнерства.

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