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Благодаря Диаспоре Армения более конкурентоспособное и глобальное государство: Армен Ашотян


Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян 8 сентября по приглашению парламента Португалии участвовал в Лиссабоне в инициированной ПАСЕ конференции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, он выступил с докладом о механизмах парламентского взаимодействия в рамках диаспорной политики.

В своем выступлении, обратившись к приоритетам поднятой темы, председатель внешнеполитической комиссии НС представил основные процессы сферы, проделанную работу, важнейшие механизмы сотрудничества, формирование, роль и значение эффективного сотрудничества Родина – Диаспора, в этом контексте создание стабильных и продуктивных платформ с Диаспорой, поднял ряд других актуальных задач и проблем взаимодействия, подчеркнув, в частности, что благодаря Диаспоре Армения – более конкурентоспособное и глобальное государство.



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