Власти Испании подадут иск в КС по поводу закона о порядке отделения

Правительство Испании подает иск в Конституционный суд по поводу принятого в ночь на пятницу каталонским парламентом закона о переходном периоде, заявил официальный представитель кабинета министров Иньиго Мендес де Виго.Такое решение было принято на заседании кабинета министром в пятницу, рассказал он на пресс-конференции. Он назвал принятый каталонскими законодателями закон документом "с минимальными юридическими гарантиями".

В ночь на пятницу каталонский парламент, где сторонники отделения автономного сообщества от Испании обладают абсолютным большинством, принял закон "О правовом и учредительном переходном периоде республики". Он, по мнению авторов, вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании, предполагают его авторы. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию нового государства.

Ранее КС принял к рассмотрению четыре других иска правительства по поводу документов, принятых каталонскими властями, о проведении референдума о независимости 1 октября. Таким образом, их действие приостановлено. Однако власти Каталонии отказываются подчиняться решению КС и готовятся проводить референдум.

Между тем Верховная прокуратура Каталонии представила иск против главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства за созыв референдума о независимости 1 октября. Прокуратура обвиняет главу Женералитета и членов правительства в том, что они проигнорировали предыдущие решения Конституционного суда.



