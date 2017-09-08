Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-09-17

ЕРЕВАН, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 сентября, курс доллара США сократился на 0.09 драмa и составил 478.16 драм. Курс евро вырос на 3.72 драмa и составил 576.71 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 8.38 драм. Курс британского фунта вырос на 3.75 драмa и составил 628.92 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 117.92 драмa и составила 20653.89 драм. Цена серебра сократилась на 1.44 драмa и составила 273.49 драм. Цена платины выросла на 12.14 драмa и составила 15480.81 драм.