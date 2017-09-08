Азиатские индексы - 08-09-17

ТОКИО, 8 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.63% и составил 19274.82 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.29% и составил 1593.54 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.01% и составил 3365.24 пункта, а HANG SENG вырос на 0.53% и составил 27668.47 пункта.