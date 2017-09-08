Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 26

Число жертв землетрясения, произошедшего у берегов Мексики в ночь на пятницу по местному времени, возросло до 26 человек.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на власти пострадавшего от стихии штата Оахака.

По их данным, в этом регионе погибли 20 человек, ранее сообщалось о 10 жертвах. Большинство погибших в этом штате - 17 человек - зарегистрировано в районе перешейка Теуантепек между Атлантическим и Тихим океаном.

По подсчетам Reuters, еще шесть человек погибли в результате землетрясения в других штатах Мексики - Чьяпас и Табаско.

По уточненным данным Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2. Эпицентр находился в 137 км к юго-западу от города Тонала (штат Чьяпас). Очаг залегал на глубине 58 км.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето назвал это землетрясение самым мощным в стране за последние 100 лет.





