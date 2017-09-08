Арташес Гегамян: Безальтернативность стратегического союза Армении и России

Итак, Российская и Армянская стороны Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения (далее Комиссия) согласовали тему 30-го заседания Комиссии: «Развитие взаимовыгодных интеграционных процессов в области экономики во исполнение Послания Президента России В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации и Послания Президента Армении С.А.Саргсяна Национальному Собранию Республики Армения».

То, что выносимая на обсуждение Комиссии тема имеет исключительно важное значение – неоспоримо. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести отдельные выдержки из посланий президентов России и Армении парламентам наших стран. Так, в Послании Президента РА Национальному Собранию РА говорится: «В течение 2016-2040 годов мы должны обеспечить примерно пятипроцентный среднегодовой прирост ВВП и достигнуть показателя примерно 57-60 млрд долларов, обеспечив рост примерно в пять с половиной раз… При этом, для того, чтобы иметь высокие темпы роста экспорта необходимо вести непрерывную работу как в направлении Евразийского экономического союза, так и повышения степени интегрированности с европейскими и другими рынками. Вследствие стимулирования экспорта и повышения конкурентоспособности в ближайшие пять лет экспорт товаров и услуг должен составить до 40-45 процентов ВВП, затем, сохраняя ту же тенденцию, этот показатель в 2040 году должен достигнуть 50-55 процентов ВВП».

Качественно новые задачи были поставлены и в Ежегодном Послании Президента России Федеральному Собранию (от 1 декабря 2016 года): «Поручаю Правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике… Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки. Такого мы себе позволить не можем». Можно привести множество других актуальных задач, поставленных президентами РА И РФ, каждая из которых потребует проработки детальных механизмов по их реализации, определения совместных путей реализации стоящих перед нашими экономиками задач.

Не скрою, что накануне заседания Комиссии было большое желание найти конкретные области интеграции экономик наших стран, указать на новые факторы экономического роста. Для этого, естественно, пришлось проанализировать отдельные аспекты внешнеэкономической деятельности России и Армении, определить возможные пути объединения наших усилий с целью подчинения внешнеэкономической деятельности решению приоритетных задач модернизации экономики наших стран.

Поиску ответов на эти вопросы способствовала статистика. Так, в соответствии с публикациями Федеральной службы государственной статистики России «О состоянии внешней торговли в 2016 году» и «О состоянии внешней торговли в I полугодии 2017 года» имеем следующую картину. В 2016 году импорт важнейших товаров в Россию составил 182 млрд 262 млн. долларов, из него 33 млрд 785 млн. долларов приходилось на продукцию химической промышленности, каучук. В I полугодии 2017 года объем импорта важнейших товаров в Россию составил 101 млрд 69 млн. долларов, из него 18 млрд 538 млн. долларов приходилось на продукцию химической промышленности. Анализируя эти показатели, нельзя не упомянуть, что химический гигант Армении ЗАО «Завод Наирит», который до конца 80-х годов XX века занимал 10-12 % мирового рынка хлоропренового каучука, вот уже 7 лет прекратил свою работу. Отметим, что в 2006 году правительство Армении продало 90% акций ЗАО «Завод Наирит» британскому консорциуму «Rhainoville Property Limited» за 40 млн. долларов. Дальше-больше, Межгосбанк СНГ открыл «Rhainoville» кредитную линию на 70 млн. долларов, сроком на 5 лет – до конца декабря 2011 года под 12,5% годовых. Акции ЗАО «Завод Наирит» были заложены под кредит Межгосбанка, который компания не погасила. В январе 2014 года Московский Арбитражный суд удовлетворил иск Межгосбанка о взыскании вышеотмеченных 90% акций за долги. В результате, 2400 сотрудников завода были сокращены, в ЗАО «Завод Наирит» осталось работать 480 человек, которые заняты поддержанием предприятия и обеспечением вопросов безопасности. Я не берусь утверждать, что британская компания «Rhainoville» скупила за бесценок акции некогда гиганта химической промышленности не только Армении, но и Советского Союза вовсе не с целью модернизации производства, освоения новых рынков реализации продукции. Быть может, британская компания преследовала совершенно другую цель – освобождения мирового рынка по производству хлоропренового каучука от мощного конкурента, занимающего, повторюсь, 10-12% мирового рынка. Согласитесь, что эта версия имеет право на существование. Я далеко не случайно несколько подробно остановился на этом примере. Уверен, что инвестиции в восстановление ЗАО «Завод Наирит», во-первых, в значительной мере сократят зависимость России от поставщиков химической продукции и каучука со стороны стран Запада, которые зачастую, в силу политической конъюнктуры, не всегда корректны в выполнении принятых обязательств. Во-вторых, реализация программы развития и модернизации ЗАО «Завод Наирит» позволит восстановить производство хлоропренового каучука из бутадиена, монокарбоновых кислот и другой попутной продукции, широко используемой в России. В-третьих, за перезапуском ЗАО «Завод Наирит», уверен, что в короткие сроки Завод восстановит свои позиции в рынках реализации хлоропренового каучука. Достаточно сказать, что в 2006-2009 гг. произведенные «Заводом Наирит» каучуки были проданы в Европе (40%), в России и странах СНГ (35%), в США (14%), в азиатских странах (11 %). Причем отметим, что «Завод Наирит» успешно конкурировал с продукцией таких известных транснациональных компаний, как Bayer, Du Pont, Denka.

Когда пишу эти строки, невольно на память приходят 1989-1990 годы, когда Председатель Совета Министров СССР, глубокоуважаемый Николай Иванович Рыжков будучи тогда в Армении, призывал к благоразумию местных «радетелей» защиты окружающей среды, которые костьми легли на внутризаводских железнодорожных путях и блокировали работу «Завода Наирит». Патриот СССР и Советской Армении, Национальный герой Республики Армения Николай Иванович Рыжков уже тогда пророчески предвидел судьбоносное значение для Армении функционирования этого химического гиганта. Помнится, что в те тревожные дни где-то к полуночи Первый заместитель Председателя Совета Министров Армении, достойный всяческого уважения Левон Гургенович Саакян, и в те годы мэр г. Еревана, ваш покорный слуга, Арташес Гегамян в родительском доме с лидерами Армянского Общенационального движения (АОД) Левоном Акоповичем Тер-Петросяном и Бабкеном Гургеновичем Араркцяном, обсудили вопрос деблокирования завода. Справедливости ради отметим, что они имели сильное влияние на «экологов». Сегодня, по прошествии 27 лет, могу сказать, что по итогам обсуждения у всех переговорщиков возобладало чувство патриотизма. Завод был разблокирован и начал нормально функционировать. Уже за полночь мои родители, услышав добрую весть о деблокаде Наирита, с удовольствием угостили гостей пельменями по-домашнему и добрым армянским коньяком…

Сказанное выше – вовсе не лирическое отступление, а просто вновь осознание той непреложной истины, что «Завод Наирит» – это своего рода символ нашей во многом сложной и противоречивой истории, истории бездумного разрушения и становления экономики Армении, имевшей место за годы независимости. Глубокое осмысление трансформаций, происшедших за этот период, думаю, что не потеряло своей актуальности и еще предстоит. Очень хотелось, чтобы будущее «Завода Наирит», этого символа отечественной индустрии впредь пробуждало лишь добрые воспоминания. Воспоминания не только о трудовых буднях героического коллектива «Завода Наирит», но и сотен других флагманов индустрии наших стран, возродить и продолжить достойные традиции которых призван Евразийский экономический союз.

Естественно, после этих эмоциональных отступлений, напрашивается вопрос: а есть ли соответствующие источники финансирования этого проекта? Приведем лишь некоторые статистические данные. Так, согласно сборнику Национальной статистической службы Республики Армения «Социально-экономическое положение Республики Армения в январе-феврале 2017 г.» (стр. 76) чистые потоки инвестиций (чистые потоки – разница поступлений и погашений иностранных инвестицией в отчетном периоде) в январе-декабре 2016 года из Российской Федерации составили минус -52010,2 млн. драмов, или 108 млн. 242 тыс. долларов, из которых прямые инвестиции составили минус -26290,5 млн. драмов, или 54 млн. 772 тыс. долларов. То есть мы должны констатировать, что в сложившихся экономических отношениях между нашими странами-членами ЕАЭС имеет место процесс изъятия прибыли от ранее инвестированного капитала из инвестиционного оборота без последующего использования в инвестиционных целях. Думается, что здесь есть над чем подумать как нам, парламентариям, так и представителям органов исполнительной власти России и Армении. Конечно, самой удобной площадкой для совместных обсуждений как раз и явится 30-ое заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения. Думается, что совместными усилиями удастся выработать оптимальный вариант решения этого вопроса.

На оптимистический лад в успехе этой работы меня настраивают четкие формулировки, данные в Государственной программе Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности». Анализируя ход реализации этой Государственной программы в 2016 году, особо отмечалась важность реализации комплекса мер, направленных на выполнение, в частности, следующих задач: расширение, повышение динамики и эффективности интеграционного экономического сотрудничества Российской Федерации со странами содружества независимых государств.

Очередное, 30-ое заседание комиссии будет проходить в исключительно сложное время, которое характеризуется переплетением острых противоречий политического, экономического, социального характера. Уже очевидно, что все настойчивее имеют место быть неприкрытые попытки центров силы мировой политики воспрепятствовать интеграционным процессам на постсоветском пространстве, особенно реализуемым в рамках Евразийского экономического союза. При этом любые попытки как-то сблизить позиции, к примеру, государств-членов ЕАЭС с Европейским союзом мгновенно подвергаются бездумной, порой вульгарной критике, звучащей с обеих сторон. Причем побудительные мотивы критикующих – весьма разные, но это тема отдельного анализа. Здесь важно другое – своими конкретными действиями не сыграть по заранее заготовленными нашими недругами сценариям. Более того, на конкретных примерах показать взаимовыгодность экономической интеграции, а также безальтернативность стратегического союза Армении и России.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН,

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии Армении, сопредседатель армянской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации, председатель партии «Национальное Единение»

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