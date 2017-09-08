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Супругу Нетаньяху могут привлечь к суду


Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит уведомил супругу премьер-министра Сару Нетаньяху о том, что ей могут быть предъявлены обвинения в связи с неправомерным использованием бюджетных средств, сообщило министерство юстиции.

Решение о привлечении Сары Нетаньяху к суду Мандельблит намерен принять по результатам досудебных слушаний.

"Генеральный прокурор проинформировал супругу премьер-министра Сару Нетаньяху о том, что он рассматривает вопрос о привлечении ее к суду", — говорится в сообщении министерства, к которому относится ведомство генпрокурора.

Сара Нетаньяху подозревается в неправомерном расходовании суммы, эквивалентной примерно 100 тысячам долларов, на заказы ресторанной еды и услуг кейтеринга для резиденции главы правительства и сокрытии этих трат.

 

 

 



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