Сильнейшее за столетие землетрясение в Мексике попало на видео
В сети появились видеоролики, на которых запечатлено восьмибалльное землетрясение в Мексике. Компиляция опубликована на YouTube. Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, его очаг залегал на глубине 35 километров. Подземные толчки были зафиксированы 7 сентября в 23:49 (07:49 мск 8 сентября).
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