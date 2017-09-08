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Сильнейшее за столетие землетрясение в Мексике попало на видео


В сети появились видеоролики, на которых запечатлено восьмибалльное землетрясение в Мексике. Компиляция опубликована на YouTube. Эпицентр землетрясения находился в 96 километрах к юго-западу от города Пихихьяпан, его очаг залегал на глубине 35 километров. Подземные толчки были зафиксированы 7 сентября в 23:49 (07:49 мск 8 сентября).

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