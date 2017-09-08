Jaguar показал автомобиль будущего

Компания Jaguar Land Rover представила прототип автомобиля будущего. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 8 сентября.

По мнению специалистов фирмы, Jaguar FUTURE-TYPE дает представление о том, как будут выглядеть машины марки после 2040 года. Виртуальный концепт полностью автономного транспортного средства оснащен интеллектуальным рулем Sayer. Это первый руль с искусственным интеллектом Artificial Intelligence (AI) на базе голосовой активации.

Предполагается, что в будущем клиентам марки будет доступен полноценный парк автомобилей FUTURE-TYPE, которые полностью готовы к использованию. При этом будет возможно заказать автомобиль для конкретной поездки в самой комфортной конфигурации.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.