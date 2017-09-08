Мэр Еревана посетил Армянскую Апостольскую церковь Святой Екатерины Санкт- Петербурга

Находящаяся в северной столице РФ, делегация возглавляемая мэром Еревана Тароном Маргаряном посетила Армянскую Апостольскую церковь Святой Екатерины.

Построенная во время правления императрицы Екатерины II, по инициативе руководителя армянской общины, выдающегося государственного деятеля Ованеса Лазаряна и на пожертвования армянской общины, церковь является для проживающих в Санкт-Петербурге 25000 армян также духовным центром национальной культуры.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, придавая особую важность роли и значению армянской церкви в сохранении армянских традиции в диаспоре, мэр Тарон Маргарян поблагодарил иеромонаха Погоса Варданяна за вклад в сплочение армянской общины. Как отметил иеромонах Погос Варданян, церковь, имеющая трехвековую историю, играет важную роль в деле сплочения армянской общины Петербурга.

Мэр Еревана на месте побеседовал также с представителями местной армянской общины.