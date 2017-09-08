Мэр Еревана воздал дань уважения памяти жертв блокады Ленинграда

Находящийся в северной столице РФ мэр Еревана Тарон Маргарян посетил Пискарёвский мемориальный комплекс, где принял участие в траурной церемонии, посвященной Дню памяти жертв блокады.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, вместе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, высокопоставленными должностными лицами северной столицы РФ, членами ереванской делегации и многочисленными петербуржцами мэр Еревана Тарон Маргарян возложил цветы к монументу «Мать-Родина» и воздал дань уважения памяти невинных жертв Блокады.

Стоит отметить, что в 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда и 70 тыс. воинов – защитников Ленинграда.

Члены ереванской делегации побывали также на Аллее Памяти, расположенной вдоль восточной границы кладбища, где возложили цветы к памятной плите сыновьям армянского народа, участникам битвы за Ленинград.