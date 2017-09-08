В Мексике объявили режим ЧП в 122 муниципалитетах после землетрясения

Власти мексиканского штата Чьяпас, у берегов которого произошло мощное землетрясение, объявили режим ЧП в 122 муниципалитетах, провидится эвакуация одного из населенных пунктов.Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное управление гражданской обороны.

"Управление гражданской обороны издало приказ о введении (режима — ред.) ЧП для 122 муниципалитетов в штате Чьяпас после землетрясения", — говорится в сообщении управления в Twitter.

"Осуществляется эвакуация жителей (населенного пункта Пэурто Мадеро после предупреждения о цунами", — говорится в сообщении управления гражданской обороны.

Землетрясение магнитудой, по разным данным, от 8 до 8,4 было зафиксировано в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). По словам мексиканского президента Энрике Пеньи Ньето, землетрясение имело магнитуду 8,2. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения залегал на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил об угрозе возникновения разрушительных волн. За ним последовал афтершок магнитудой 5,7.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла одного метра.