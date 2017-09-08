BBC News сравнил Карибы до и после мощнейшего урагана

Телеканал BBC News опубликовал видео, на котором показана жизнь на островах Карибского моря до и после того, как на них обрушился ураган «Ирма», сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

На востоке и северо-востоке Доминиканской республики были эвакуированы около семи тысяч туристов. Скорость порывов ветра достигала 300 километров в час. В Доминикане 103 дома были полностью разрушены, более 11 тысяч домов — повреждены, 2238 строений — затоплены.

«Ирма» сильнее урагана «Харви», который в конце августа обрушился на юго-восточное побережье США. Новый циклон называют самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Жертвами стихии уже стали более 14 человек.