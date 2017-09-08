Меркель считает, что христианская культура останется определяющей для Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что христианская культура будет и впредь определять развитие страны, несмотря на приток беженцев, преимущественно исповедующих ислам. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью изданию FOCUS Online.

"Эти корни, естественно, и впредь будут иметь решающее значение для нашей страны", - сказала канцлер. В то же время она напомнила, что в ФРГ проживают около 4 млн мусульман. "И они вносят вклад в наше процветание, и они сегодня, само собой разумеется, являются частью Германии и характеризуют наше общество", - отметила Меркель.

Канцлер подчеркнула, что "на всех граждан в одинаковой мере и без исключений распространяются ценности и положения Основного закона". "Они не только прописаны, но они являются основой нашего сосуществования", - подчеркнула Меркель. Одновременно она признала, что существуют трудности в деле интеграции мигрантов и над этим следует продолжить интенсивно работать.





