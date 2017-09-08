Facebook запустит аналог Tinder

Социальная сеть Facebook тестирует функцию, с помощью которой пользователи, находящиеся друг у друга в друзьях, могут встретиться в реальной жизни. На это обратил внимание журналист издания Motherboard, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Судя по описанию корреспондента, новая функция работает следующим образом: соцсеть предлагает выделить из списка друзей, с кем хотелось бы увидеться. Общение начнется только в том случае, если выбор окажется взаимным, до этого любые ответы являются приватными.

Беседа по обоюдному согласию напоминает основную функцию сервиса для онлайн-знакомств Tinder. Сам Facebook называет нововведение «новым способом встретиться».