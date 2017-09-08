Ураган "Ирма" в Атлантическом океане ослабел
Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" ослабел до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.
Жертвами урагана на Карибах стали 14 человек.
"Ирма" в пятницу обрушилась на Багамские острова. Ожидается, что ураган достигнет американского штата Флорида в субботу.
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