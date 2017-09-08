Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ирма" ослабел до четвертой категории мощности по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

Жертвами урагана на Карибах стали 14 человек.

"Ирма" в пятницу обрушилась на Багамские острова. Ожидается, что ураган достигнет американского штата Флорида в субботу.