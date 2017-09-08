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Начальник Главного управления гражданской авиации доложил президенту о реформах в системе


Во время рабочей встречи  сегодня с президентом РА начальник ГУГА Сергей Аветисян доложил о реформах в системе, ее проблемах и путях их решения.

Как сообщили  «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и средствами информации администрации президента, Сергей Аветисян представил результаты международного сотрудничества, планы развития авиационных структур РА, а также повышения эффективности использования воздушного пространства и улучшения бизнес-среды авиакомпаний. 

Начальник ГУГА обратился к результатам сотрудничества со странами ЕАЭС и ряда других стран-партнеров в сфере авиации, доложил о ходе переговоров по созданию единого воздушного пространства РА-ЕС, дорожной карте согласованных действий основных направлений транспортной политики, разработанной совместно с Евразийской экономической комиссией и результатах переговоров с авиационными властями 27 стран.

Президент страны поручил вести последовательную работу с партнерами для укрепления и развития  отношений в авиационной сфере для обеспечения необходимых условий для международный перелетов.

На встрече были обсуждены также ряд других вопросов, касающихся авиации Армении, развития сети аэропортов и авиаперевозок, обучения летного и наземного состава и пр. Президенту был представлен список направлений работы, а также программы работы и международного  сотрудничества и предполагаемые результаты.

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