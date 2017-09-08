Археологи сделали интересные открытия во время раскопок в Арцахе

Во время раскопок в Арцахе - в Тигранакерте и Дадиванке - археологи сделали интересные открытия. По сообщению «Арменпресс», руководитель археологической экспедиции Арцаха Гамлет Петросян заявил, что в Тигранакерте обнаружены фрагменты драгоценных украшений, а в Дадиванке обнаружен тайник.

“В Тигранакерте мы раскапывали северную стену. В результате открылась пятая прямоугольная башня. В нескольких метрах от нее обнаружилось четвертое кувшинное погребение”, - отметил ученый, добавив, что есть настоятельная необходимость расширения площади раскопок Тигранакерта, поскольку раскопав 15 м стены из нескольких сот, трудно получить полную картину.

“Я благодарен правительству Арцаха, которое уже десять лет финансирует нашу работу в Тигранакерте”, - сказал он.

Обратившись к Дадиванку, археолог подчеркнул, что пока исследования проводились только возле южной стены малой церкви, где обнаружили потайной ход, идуший параллельно стене. длина раскопа около 6 метров, вымощен плитняком.