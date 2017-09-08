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Археологи сделали интересные открытия во время раскопок в Арцахе


Во время раскопок в Арцахе - в Тигранакерте и Дадиванке - археологи сделали интересные открытия. По сообщению  «Арменпресс», руководитель археологической экспедиции Арцаха Гамлет Петросян заявил, что в Тигранакерте обнаружены фрагменты драгоценных украшений, а в Дадиванке обнаружен тайник.

“В Тигранакерте мы раскапывали северную стену. В результате открылась пятая прямоугольная башня. В нескольких метрах от нее обнаружилось четвертое кувшинное погребение”, - отметил ученый, добавив, что есть настоятельная необходимость расширения площади раскопок Тигранакерта, поскольку раскопав 15 м стены из нескольких  сот, трудно получить полную картину.

“Я благодарен правительству Арцаха, которое уже десять лет финансирует нашу работу в Тигранакерте”, -  сказал он.

Обратившись к Дадиванку, археолог подчеркнул, что пока исследования проводились только возле южной стены малой церкви, где обнаружили потайной ход, идуший параллельно стене. длина  раскопа около 6 метров, вымощен плитняком.

Выяснилось, что есть и тайник. Вход и выход не найдены, он пуст. Тайник построен в середине 13 века.

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